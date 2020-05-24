احدث الأخبار

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة
أبرز المواد
 الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل
أبرز المواد
 الحكومة الإسبانية تسمح عودة الليغا في الثامن من يونيو
أبرز المواد
 “البيئة”: 121 ألفاً استفادوا من تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية الجائحة
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة: نشكر الله على نعمة الإسلام والأمن والاطمئنان والاستقرار الذي تعيشه بلادنا
أبرز المواد
 يقظة حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من طنين حشيش و3 أطنان قات خلال رمضان
أبرز المواد
 الفريق الألماني “أوفيشن إي سبورت” بطلاً لـ Fortnite في منافسات محترفي العالم ضمن بطولة “لاعبون بلا حدود”
أبرز المواد
 أمطار على منطقة عسير
أبرز المواد
 قبيل الإفطار.. طيران الأمن بأمن الدولة ينقذ مصابا محتجزا في أعلى قمة جبل بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

أبرز المواد
الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

أبرز المواد
الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

أبرز المواد
ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل

ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل

أبرز المواد

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=867037
المناطق - الرياض

أصدرت “الصحة” دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات .
وتناول الدليل الذي نشرته الصحة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية عش بصحة وحسابها في تويتر نصائح مهمة لفئات ” كبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية والمصابين بنقص المناعة المكتسب ومرضى الكلى المزمنة ومرضى السرطان والنساء الحوامل والمرضعات وضعف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة” وذلك للتعرف والتعامل مع الأعراض ، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937 ، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.
وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها” البقاء في المنزل و تجنب لمس الحيوانات واستمرار تناول الأدوية والاهتمام أكثر بالنظافة والحرص على مواصلة النشاط البدني ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل وترك مسافة آمنة وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم وتجنب التجمعات وغيرها.
كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك للحوامل والمرضعات.
وتطرق الدليل أيضاً لأبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عليها، واحتوى أيضاً على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.
ويمكن الإطلاع على الدليل والإستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي :https://covid19awareness.sa/archives/4641

روابط ذات صلة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة
الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل

ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*