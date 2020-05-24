احدث الأخبار

“لقاح أوكسفورد” ضد كورونا.. صدمة بسبب فرص النجاح
أبرز المواد
 زعيم كوريا الشمالية يلوح للعالم.. بـ”الردع النووي”
أبرز المواد
 بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة
أبرز المواد
 الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أبرز المواد
 ضبط شخص تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل
أبرز المواد
 الحكومة الإسبانية تسمح عودة الليغا في الثامن من يونيو
أبرز المواد
 “البيئة”: 121 ألفاً استفادوا من تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية الجائحة
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة: نشكر الله على نعمة الإسلام والأمن والاطمئنان والاستقرار الذي تعيشه بلادنا
أبرز المواد
 يقظة حرس الحدود تحبط محاولات تهريب أكثر من طنين حشيش و3 أطنان قات خلال رمضان
أبرز المواد
 الفريق الألماني “أوفيشن إي سبورت” بطلاً لـ Fortnite في منافسات محترفي العالم ضمن بطولة “لاعبون بلا حدود”
أبرز المواد
 أمطار على منطقة عسير
أبرز المواد
“لقاح أوكسفورد” ضد كورونا.. صدمة بسبب فرص النجاح

“لقاح أوكسفورد” ضد كورونا.. صدمة بسبب فرص النجاح

أبرز المواد
زعيم كوريا الشمالية يلوح للعالم.. بـ”الردع النووي”

زعيم كوريا الشمالية يلوح للعالم.. بـ”الردع النووي”

أبرز المواد
بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

أبرز المواد
الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

أبرز المواد

“لقاح أوكسفورد” ضد كورونا.. صدمة بسبب فرص النجاح

“لقاح أوكسفورد” ضد كورونا.. صدمة بسبب فرص النجاح
http://almnatiq.net/?p=867042
المناطق - وكالات

قال الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50 بالمئة لأن فيروس كورونا يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأوضح أدريان هيل مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد، الذي تعاون مع شركة “أسترازينيكا” لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، أن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم 10 آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال كوفيد-19 في المجتمع.

وقال هيل لصحيفة “تليغراف” البريطانية: “إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وسباق مع الزمن. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة ألا نحقق نتيجة على الإطلاق”.

ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل.

روابط ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية يلوح للعالم.. بـ”الردع النووي”

زعيم كوريا الشمالية يلوح للعالم.. بـ”الردع النووي”
بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

بينهم مرضى السكري وضغط الدم والسمنة.. “الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا
الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*