ولاية نيويورك.. “خطوة” على طريق الأمل مع كورونا

المناطق - الرياض

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، السبت، أن الولاية سجلت خلال 24 ساعة وفاة 84 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس تسجّلها الولاية منذ 24 مارس.

وقال كومو، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تطورات الجائحة، إن “هذه بشرى سارة”، مشيرا إلى أن التراجع في أعداد الوفيات انسحب أيضا على أعداد الإصابات الجديدة وأعداد المصابين الذين تستدعي حالتهم إدخالهم المستشفى أو وضعهم على أجهزة التنفّس الاصطناعي.

وأضاف “كنت دائماً أقول لنفسي إنّه يجب علينا التراجع إلى ما دون المئة وفاة يوميا (…) بالنسبة إليّ، هذا دليل على أنّنا نحرز تقدّماً حقيقياً”.

ونيويورك، الولاية الأكثر تضرّراً بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، سجّلت خلال ذروة تفشّي الوباء فيها في النصف الأول من مارس حصيلة وفيات يومية تخطّت الألف.

وبدأت أنحاء من الولاية لم يتفشّ فيها الفيروس بقوّة بتخفيف إجراءات الإغلاق، لكنّ هذا الأمر لم يشمل حتى الآن مدينة نيويورك، التي لا تزال تخضع لقيود صارمة.

وبموجب هذه القيود ستظل الشواطئ في مدينة نيويورك مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت الجمعة وتستمرّ حتى الاثنين وهو يوم عطلة بمناسبة ذكرى قدامى المحاربين. وتعتبر هذه العطلة الأسبوعية الطويلة محطّة سنوية في الولايات المتّحدة كونها تمثّل بداية موسم الصيف.

لكنّ إغلاق الشواطئ لن يشمل مناطق أخرى خارج المدينة حيث ستسمح السلطات للروّاد بارتياد هذه الشواطئ شرط أن يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان كومو سمح مساء الجمعة، بعد مراجعة قضائية، بالتجمّعات في الولاية ولكن شرط ألا يزيد عدد أفراد كلّ مجموعة على عشرة أشخاص.