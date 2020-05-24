بعد الفئران.. تايلاند تتجه للقرود لأجل “لقاح كورونا”

المناطق - وكالات

قال مسؤول إن تايلاند بدأت، السبت، إجراء تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على القرود، وذلك بعد فحوصات إيجابية أجريت على الفئران.

وأوضح وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير، سوفيت مايسينسي، أن الباحثين نقلوا تجربة اللقاح إلى القرود وإنه يأمل في أن يخلصوا إلى “نتيجة أكثر وضوحا” لفعاليته بحلول سبتمبر.

وأضاف “هذا المشروع لعموم البشر، وليس قصرا على التايلانديين. وقد رسم رئيس الوزراء سياسة تلزمنا بالمشاركة في تطوير لقاح ننضم به إلى قوة عمل المجتمع الدولي في هذا الصدد”.

وأعلنت تايلاند، الأربعاء، عن عملها على تطوير لقاح، وهو من بين 100 أخرى على الأقل يجري تطويرها على مستوى العالم، وقالت إنها تأمل في أن تنتهي من إنتاجه بحلول العام المقبل.

وقال سوفيت إن تايلاند بدأت في تكليف اثنتين من شركات التصنيع بإنتاج لقاحها ضد مرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ظهور الفيروس الجديد في الصين أواخر العام الماضي، تفشت جائحة كوفيد-19 حول العالم لتصيب أكثر من 5 ملايين شخص وتتسبب في وفاة أكثر من 300 ألف حتى الآن.

ويعتمد اللقاح الذي تطوره تايلاند على الحمض النووي الريبوزي، الذي يحفز خلايا الجسم على إنتاج الأجسام والجزيئات على سطح الفيروس لتحفيز الجهاز المناعي للعمل.