مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

وادي الدواسر - فالح الدوسري

رفع سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي إدارته أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والى معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع طاعتهم.

كما بارك ” العُمري ” لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي داعياً الله تعالى أن ينصرهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين.

فيما زف ” العُمري ” التهنئة لجميع منسوبي التعليم بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والمسرات،

وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفق جهود الدولة لتخطي هذه الأزمة الإنسانية، وأن يحفظ وطننا الغالي، وأن يرفع البلاء عنا، ويديم على بلادنا الطمأنينة والأمن والاستقرار.