“المناطق” ترصد جهود رجال مرور الخرج في تطبيق منع التجول الكلي

المناطق-أشرف العصيمي

تواصل شعبة مرور محافظة الخرج مهامها في تطبيق منع التجول الكامل ، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية قرار منع التجول الكلي من 30 رمضان وحتى 4 شوال حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت صحيفة “المناطق ” الجهود المكثفة التي يبذلها رجال مرور الخرج بقيادة العقيد علي بن مهذل القحطاني لتطبيق أمر منع التجول وذلك من خلال انتشارهم في مختلف أرجاء المحافظة مع باقي القطاعات الأمنية ، وسط خلو طرقات المحافظة من السيارات ما عدى المصرح لها.

كما شهدت المحافظة التزام ووعي من المواطنين والمقيمين امتثالاً لقرار منع التجول والذي يعتبر بمثابة تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا.