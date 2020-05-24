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رئيس جامعة تبوك يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رئيس جامعة تبوك يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

منطقة تبوك

رئيس جامعة تبوك يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رئيس جامعة تبوك يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867054
المناطق- تبوك:

رفع معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة تبوك التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
ونوه معاليه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد من تجديد وحرص حكومتنا الرشيدة على أولوية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم والتأكيد على دور المواطن المشرف في هذه الظروف الصعبة من الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية.
وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز والمنعة وفي أمن وأمان وأن يحميها من كل مكروه.

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