رئيس مركز الشبحة يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الفطر

أملج- فايز السميري:

رفع رئيس مركز الشبحة الأستاذ محمد الرفاعي أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي مركز الشبحة والقرى والهجر التابعة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والمسرات داعيا الله ان يحفظ وطننا وولاة أمرنا وان يرفع الغمه عن الأمة.

منوهاً عن مايحضى به مركز الشبحة من خدمات وكيف كان سابقاً وكيف أصبح حالياً بما ينعم به اليوم من خدمات ومشاريع ساهمت في تطوير الشبحة وقراها وهجرها ومراكزها وذلك بدعم قائد التنمية في المنطقة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك ومتابعة من محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي سائلا الله ان يديم علينا نعمة الامن والامان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة حفظها الله.