مدير عام الشؤون الصحية بتبوك يرفع التهاني للقيادة بمناسبة عيد الفطر

تبوك- علي العميري:

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا الله تعالى أن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وان يتقبل من الجميع صالح الأعمال وان يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وأعرب الغامدي باسمه واسم منسوبي صحة المنطقة عن أجمل التهاني وأطيب التبريكات للشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها ووحدتها وأن يرفع عنا البلاء والوباء ويكشف هذه الغمة.