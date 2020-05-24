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مدير مركز المعلومات الوطني يرفع التهاني إلى خادم الحرمين وولي عهده

مدير مركز المعلومات الوطني يرفع التهاني إلى خادم الحرمين وولي عهده
http://almnatiq.net/?p=867057
عادل الزهراني - مكة المكرمة

رفع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على وطننا ووقيادتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن وطننا والعالم أجمع.

وعبّر معاليه عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، لمواجهة جائحة كورونا، مبديًا فخره بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في سبيل الحد من انتشار “كورونا”، وسعيها الدؤوب للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت تلك الخطوات أنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة الرشيدة، سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمن والاستقرار، ويكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشّي جائحة “كورونا”.

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