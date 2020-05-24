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أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة بين جمعية البر وشركة سما المحمدية العالمية

أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة بين جمعية البر وشركة سما المحمدية العالمية

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أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة بين جمعية البر وشركة سما المحمدية العالمية

أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة بين جمعية البر وشركة سما المحمدية العالمية
http://almnatiq.net/?p=867058
عادل الزهراني - الدمام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، افتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، توقيع اتفاقية تدوير الملابس المستعملة بين الجمعية وشركة سما المحمدية العالمية للتجارة.
وصرح سمو رئيس مجلس إدارة شركة سما المحمدية العالمية للتجارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق رؤية المستقبل للمملكة 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعية بشكل فاعل وملموس، مؤكدًا أهمية هذه الشراكات المجتمعية لما لها من أثر ملموس في تقدم وتنمية المجتمع، ونوه بضرورة تكامل عمل القطاعين الخاص والخيري في خدمة أفراد المجتمع ووطننا المعطاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الاتفاقية مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية تنص على أن تقوم الشركة بتوفير (الحاويات الذكية الصديقة للبيئة) لجمع الملابس المستعملة بحيث يتم تدوير الملابس الغير صالحة للاستخدام واستفادة الجمعية من ريعها بما يتوافق مع الاشتراطات التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية، وأنه سيتم توزيع هذه الحاويات في عدد كبير من المحافظات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سوف تدعم الجمعية عدة سنوات قادمة.

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