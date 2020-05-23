بالتعاون مع سوار .. السديري الثقافي ينفذ قناديل رمضانية

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قدم مركز السديري الثقافي بسكاكا و بالتعاون مع جمعية سوار للتنمية الأسرية بصوير ، و انسجاما مع توجهات الدولة -أيدها الله – لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتصدي لآثاره، و ضمن الالتزام ؛ بتقديم العديد من البرامج والخدمات التربوية و التوعوية عن بعد وذلك باستخدام الطرق الحديثة و وسائل التواصل الإلكترونية ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة و المعتمدة .

فقد تم تنفيذ برنامج “قناديل رمضانية” و الذي اشتمل على مجموعة من اللقاءات المتنوعة و الندوات الحوارية طوال شهر رمضان المبارك استهدف النساء و التي بلغ مجموعهن أكثر من 340 مستفيدة .

بدأت اللقاءات في الأسبوع الأول لشهر رمضان و الذي اشتمل على لقاءين ؛ الأول كان في المجال التربوي و الاجتماعي و جاء بعنوان (هل أسرتي نموذجية) قدمته الأستاذتان منى الزاوي و ميعاد الرويلي ، بينما كان اللقاء الآخر في الجانب الديني و الذي قدمته الأستاذتان نسرين الهباد و ليلى العمار وحمل اللقاء عنوان (مشارق الأنوار) .

وفي الأسبوع الثاني أقيم لقاء في المجال الديني حول سيرة النبي ﷺ و كان بعنوان (قنديلي منير في سيرة البشير) و قدمته الأستاذات منى الزاوي و زينه الرويلي و مزيدة الرويلي ، بينما كان للمجال الصحي و البدني دور في سلسلة هذه اللقاءات ؛ حيث قامت الأستاذتان منيرة السهلي و روان الجارالله من تقديم و تنفيذ لقاء صحي عن التغذية و الحمية و اللياقة البدنية بعنوان “أخصائي التغذية” .

و في الأسبوع الثالث تم تنفيذ لقاء (ومضات نورانية) للأستاذتين سميرة القصاص و منى الفوزان ، بينما اختتمت لقاءات برنامج “قناديل رمضانية” في أسبوعه الرابع بلقاء تربوي و نفسي موجه للأهل و التربويين و كان بعنوان “التصرف مع الأطفال في وقت كورونا” قدمته الأستاذة رحمه الرويلي .

وفي نهاية البرنامج قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي شكره و تقديره لمركز السديري الثقافي بسكاكا على تعاونهم المميز و المثمر و تجاوبهم مع برامج الجمعية ، و الشكر موصول و لمقدمات اللقاءات على هذا اللقاءات الماتعة و المفيدة ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن تكون هذه البرامج قد حققت الهدف من تنفيذها .