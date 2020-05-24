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الجيش الليبي يعتقل عددا من “مرتزقة أردوغان”

الجيش الليبي يعتقل عددا من “مرتزقة أردوغان”
http://almnatiq.net/?p=867088
المناطق - الرياض

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن أسر 12 شخصا، قال إنهم “مرتزقة من حاملي الجنسية السورية”، الذين زج به الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، في القتال.

وجاء في بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن “القوات المسلحة تقوم باستهداف مجموعات داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر”.

وأضاف البيان أن هذا الاستهداف “خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات”.

ونشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو للعملية، كما نشر نشطاء على “فيسبوك” مقطع فيديو لواحد من المرتزقة.

من جانبه، وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر سوريين في صفوف المرتزقة، خلال المعارك داخل الأراضي الليبية، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف المسلحين الموالين لتركيا، إلى 318 قتيلا، بينهم نحو 20 طفلا وقادة مجموعات مقاتلة.

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