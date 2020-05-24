لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”

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http://almnatiq.net/?p=867089
المناطق - الرياض

برر ديميتري نازاروف لاعب نادي إرتسغيبيرغيه آوه من الدرجة الألمانية الثانية لكرة القدم، مخالفة قيود التباعد الصارمة ومعانقة مدير فريقه، بـ”إنقاذ حياتنا” من حادث مروري أثناء طريقهم لخوض مباراة السبت.

وبعد تسجيله هدف الفوز في نورمبرغ، عانق اللاعب الأذربيجاني (30 عاما) مدير الفريق توماس روميكي، الذي كان أيضا سائقا لحافلة أقلت الفريق.

وقال نازاروف للناقل الرسمي “أم دي آر”: “آمل أن تغض رابطة الدوري الألماني النظر. أعرف أن هذا الأمر ليس مسموحا وآمل في أن يظهروا بعض الإنسانية”.

وأراد نازاروف أن يشكر روميكي لرد فعله السريع عندما يقود الحافلة باتجاه نورمبرغ.

وحافظ على برودة أعصابه عند اصطدام أجزاء من سيارة تعرضت لحادث على الطريق السريع بحافلة النادي وتمكن من إيقافها دون أضرار.

وقال نازاروف: “لقد أنقذ حياتنا. من يعرف ما كان سيحصل لو لم يكن رد فعله سريعا؟ لهذا السبب كان احتفال الهدف موجها له”.

ولم يتعرض اللاعبون لإصابات نتيجة ما حصل، لكن سائقا وراكبا ثانيا في السيارة التي تعرضت للحادث نقلا إلى المستشفى بجروح خطيرة.

وكانت بطولتا الدرجتين الأولى والثانية قد استأنفتا النشاط مجددا الأسبوع الماضي بعد توقف لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البروتوكول الصحي لرابطة الدوري، يُنصح اللاعبون بعدم الاحتكاك خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد. لكن الرابطة قالت إنها لن توجه عقوبات لمن ينسى تطبيق البرتوكول.

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