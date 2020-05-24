احدث الأخبار

فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟
أبرز المواد
 عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف
أبرز المواد
 فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر
أبرز المواد
 لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”
أبرز المواد
 نائبة مصرية تهزم كورونا وتكشف “سر شفائها”
أبرز المواد
 لقاح محتمل لكورونا يثبت كفاءته.. الأجسام المضادة ظهرت بالفعل
أبرز المواد
 القطط والفئران.. دراسة تكشف تاريخ العلاقة المتوترة
أبرز المواد
 الجيش الليبي يعتقل عددا من “مرتزقة أردوغان”
أبرز المواد
 بعد الفئران.. تايلاند تتجه للقرود لأجل “لقاح كورونا”
أبرز المواد
 جمعية “جستن” بتبوك تنظم مبادرة تعليميه وثقافيه واجتماعيه عن بعد خلال أيام العيد
منطقة تبوك
 مدير شرطة منطقة تبوك يعايد ميدانياً الجهات الأمنية
منطقة تبوك
 رئيس مجلس الشورى : توجيهات القيادة لمواجهة كورونا أكدت صواب الرؤية وحفظت الوطن والمواطن والمقيم والاقتصاد الوطني والعالمي
أبرز المواد
فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟

فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟

أبرز المواد
عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف

عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف

أبرز المواد
فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر

فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر

أبرز المواد
لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”

لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”

أبرز المواد

فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر

فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر
http://almnatiq.net/?p=867090
المناطق - الرياض

رصد مقطع فيديو قيام سفينة تابعة للبحرية الأميركية بتدمير وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار “درون” في المحيط الهادئ، وذلك باستخدام الليزر.

وأوضح موقع “بيزنيس إنسايدر” أن سفية من فئة سان أنطونيو استخدمت نظام تكنولوجيا سلاح الليزر المتطور ضد مركبة جوية بدون طيار، الأسبوع الماضي.

وتابع أن هذا هو أول استخدام من نوعه لهذه التكنولوجيا. وقالت البحرية إن “الليزر عالي الطاقة من الدرجة العالية”.

ويظهر الفيديو كيف قامت السفينة بتوجيه الليزر صوب “الدرون”، مما أدى إلى تدميرها في رمشة عين.

وذكر النقيب في البحرية الأميركية، كاري ساندرز، في تصريحه للصحفيين “من خلال إجراء اختبارات متقدمة في البحر ضد الطائرات بدون طيار، سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام سلاح الليزر ضد التهديدات المحتملة”.

وتابع “هذا السلاح هو قدرة فريدة علينا اختبارها واستخدامها.. إنه يمهد الطريق لأنظمة الأسلحة المستقبلية”.

وأضاف “بهذه الإمكانية المتقدمة الجديدة، نحن نعيد تعريف الحرب في البحر”.

وفقا للبحرية، فإنه يتم تطوير نظام الأسلحة بسبب “عدد متزايد من التهديدات”، التي تشمل الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة المسلحة والاستخبارات العدائية وأنظمة المراقبة والاستطلاع.

روابط ذات صلة

فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟

فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟
عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف

عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف
لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”

لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*