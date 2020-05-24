نائبة مصرية تهزم كورونا وتكشف “سر شفائها”

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http://almnatiq.net/?p=867095
المناطق - الرياض

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، أن إحدى عضوات البرلمان قد تماثلت إلى الشفاء، بعد إصابتها بمرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عضوة مجلس النواب شرين فراج تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، وغادرت المستشفي وعادت إلى منزلها الجمعة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، في تصريحات صحفية، أن العضوة شرين فراج تعافت تماما من المرض.

وقال النائب مصطفي بكري إن زميلته في البرلمان المصري “تعافت تماما من المرض وعادت إلي منزلها، وقد تحدثت معها منذ قليل وكانت سعيده للغاية وتشكر الجميع”.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع”، قالت النائبة إن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة، بل “كانت قاسية وغاية فى الصعوبة”، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابعت: “المرض سريع الانتشار بطريقة غير عادية. شعرت بضيق في التنفس، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، ولدى البعض قد يتطور المرض إلى التهاب رئوي، ومن المهم التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض”.

وأشارت شرين فراج إلى أنها “شفيت بعد تناول دواء لعلاج الملاريا”.

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