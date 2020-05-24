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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة وعموم المسلمين بعيد الفطر المبارك

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة وعموم المسلمين بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867134
المناطق - واس

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في معالجة آثار جائحة كورونا سائلين الله تعالى أن يعيد هذا العيد المبارك على بلادنا قيادةً وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات”.

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