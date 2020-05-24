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الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

الدكتور عبدالله الربيعة يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867137
المناطق - واس

رفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح معاليه أن عيد الفطر المبارك يأتي والعالم أجمع يمر بظرف استثنائي دقيق يتمثل بتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم، منوها بالجهود الحثيثة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في ظل مواجهة تفشي جائحة كورونا لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، التي تأتي انسجامًا مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن الإنسان أولًا.
وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين لدعم العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة وإسناد منظوماتها الصحية بتقديم مختلف أشكال العون الصحي لها تعزيزا للروابط المشتركة بين المملكة وتلك الدول ووقوفًا معها لمواجهة الفيروس الخطير والحد من آثاره.
وفي ختام كلمته سأل الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم لهذا الوطن العزيز ويعيد هذه المناسبة المباركة علينا أعوامًا عديدة ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل القيادة الرشيدة، وأن يعجل برفع الوباء عن جميع دول العالم.

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