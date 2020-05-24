كيم يترأس اجتماعا للجنة العسكرية لمناقشة زيادة الردع النووي

المناطق - وكالات

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، تمت خلاله مناقشة “السياسات الجديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد”.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم كذلك في الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية في حزب العمال الحاكم، بحث خطوات عسكرية مهمة، وإجراءات تنظيمية وسياسية، لتعزيز القوات المسلحة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية: “تم اتخاذ سياسات جديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد في الاجتماع، وتم وضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة التأهب القصوى، بما يتماشى مع المتطلبات العامة لبناء وتطوير القوات المسلحة في البلاد”.

وأضافت: “اتخذت في الاجتماع إجراءات حاسمة لزيادة قدرة نيران المدفعية بصورة كبيرة”.

وقالت الوكالة إن الزعيم كيم، شدد على أهمية “تحقيق القيادة الأحادية للحزب” على الجيش، وحدد “القضايا الرئيسية التي يتعين الحفاظ عليها للاستمرار في الأداء العسكري والسياسي للقوات المسلحة”.

وقالت الوكالة إنه، تم خلال الاجتماع انتخاب ري بيونغ تشول، المعروف بدوره في تطوير الأسلحة نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.

ويعد الاجتماع أول حدث عام يشارك فيه الزعيم كيم منذ أن زار مصنعا محليا للأسمدة في 1 مايو، بعد أن أنهى تغيبه لمدة 20 يوما عن المشهد العام، مما أثار سلسلة من التكهنات بشأن صحته آنذاك.