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“الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا

“الصحة” تصدر دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=867152
المناطق - واس

أصدرت وزارة الصحة دليلاً للفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات .
وتناول الدليل الذي نشرته ” الصحة ” بعدة لغات عبر منصتها التوعوية ” عش بصحة ” وحسابها في تويتر نصائح مهة لفئات ” كبار السن ، ومرضى السكري، ومرضى إرتفاع ضغط الدم،ومرضى القلب والأوعية الدموية ،وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية ،والمصابين بنقص المناعة المكتسب ،ومرضى الكلى المزمنة ،ومرضى السرطان،والنساء الحوامل والمرضعات ،و ضعف المناعة ،والمصابين بالسمنة الشديدة” بهدف التعرف والتعامل مع الأعراض ، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937 ، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.
وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها” البقاء في المنزل ،وتجنب لمس الحيوانات ،وإستمرار تناول الأدوية ،والإهتمام أكثر بالنظافة ،والحرص على مواصلة النشاط البدني ،ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل ،وترك مسافة آمنة وعدم مشاركة الآخرين الطعام
وأدواتهم وتجنب التجمعات وغيرها.
كما اشتمل الدليل على نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك للحوامل والمرضعات.
وتطرق الدليل أيضاً لأبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عليها، وأحتوى أيضاً على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الإستفادة منها.
ويمكن الإطلاع على الدليل والإستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي : https://covid19awareness.sa/archives/4641 .

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