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أمير الحدود الشمالية يعايد رؤساء المحاكم في المنطقة عبر الإتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يعايد رؤساء المحاكم في المنطقة عبر الإتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=867155
المناطق - واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ أحمد بن صالح المحيميد ، ورئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي, ورئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد, ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ يزيد بن سالم الجنوبي ،ورئيس المحكمة العامة برفحاء الشيخ بشير بن عاشق الشمري ، ورئيس المحكمة العامة بطريف الشيخ حمد بن عبدالله الهزيمي ، ورئيس المحكمة العامة بالعويقيلة الشيخ سعد بن عبدالله الناصر .
وسأل سموه الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخيرات ، وأن يرفع الغمة عن الأمة عاجلًا غير آجل .
وقال سموه :” إن المجتمع السعودي جُبِل على التواصل الاجتماعي وتبادل التهاني مع الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء بشكل مباشر كما جُبِل على التسامح في الأعياد ” ، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة العظيمة فرصة للتواصل بمختلف الوسائل والتسامح .
من جانبهم عبر الجميع عن تهنئتهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية بهذه المناسبة، مثمنين هذا الإتصال التي يأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن .
ودعوا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية وهم ينعمون بالأمن والأمان والطمأنينة.

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