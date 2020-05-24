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عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

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عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=867166
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي التهنئة للقيادات الأمنية بالمنطقة في مختلف القطاعات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد لمنسوبي القطاعات العسكرية كافة في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال ، وقال سموه :” هي محل تقدير واعتزاز الجميع ” .
وثمن سموه ما نفذته مختلف الأجهزة الأمنية بروح المبادرة والإتقان والتنسيق والتكامل من خطط أمنية تنفيذًا للقرارات والإجراءات الاحترازية التي كان لها أكبر الأثر في الحد من انتشار الوباء بالمنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن تزول الغمة عن الأمة وأن يكون تبادل التهاني والتبريكات في عيد الاضحي بشكل مباشر بإذن الله .
ونوه سموه بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي؛ للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي يثمنون وبكل إجلال وتقدير هذه البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن ومواطنيه.

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