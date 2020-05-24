أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن الجهود المبذولة لحماية المجتمع

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين بالميدان كافة الذين يقومون بواجبهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 .

وقدم سمو أمير منطقة الجوف وجبات إفطار لجميع العاملين من أطقم طبية ورجال أمن ومنسوبي الهلال الأحمر وقطاع الخدمات من الأمانة والبلديات والمتطوعين في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة في مواقع عملهم مساهمة من سموه ومشاركة لهم في الاحتفاء بعيد الفطر المبارك .

وثمن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو مختلف القطاعات في الميدان التي جعلت منهم أبطالاً للتصدي للجائحة وحماية المواطنين والمقيمين وتطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة في خطوة غير مسبوقة بالعالم أكمله للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

ودعا سموه الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يرفع هذا الوباء ، ويكلل جهود حكومتنا الرشيدة لمكافحته بإذن الله .

وأعرب سموه عن شكره للمواطنين والمقيمين لتقيدهم بما اتخذته الدولة من إجراءات واحترازات لمواجهة فيروس كورونا .