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” الأرصاد ” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

” الأرصاد ” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

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أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن الجهود المبذولة لحماية المجتمع

أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن الجهود المبذولة لحماية المجتمع

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” الأرصاد ” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

” الأرصاد ” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=867176
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً – بمشيئة الله -.

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