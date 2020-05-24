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عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الفطر

الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=867179

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال ترامب في رسالة له بهذه المناسبة “إن عيد الفطر يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر” .
وأضاف :” إنه على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح الفيروس التاجي، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة ” .
وأكد الرئيس الأمريكي في رسالته ” الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا”.

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