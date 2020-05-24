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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=867185
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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