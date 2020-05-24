الجهات العاملة ميدانياً بالجوف تقف درعاً منيعاً للحد من انتشار فيروس كورونا

المناطق - واس

مع أول أيام عيد الفطر المبارك يقف رجال الأمن في الميادين والطرقات ومداخل منطقة الجوف لتطبيق منع التجول الكلي بالمنطقة حفاظا السلامة العامة في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتباشر الجهات الحكومية العاملة في الميدان من الكوادر الصحية وأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها وفرق وزارة التجارة ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر والفرق التطوعية أعمالها على الوجه المطلوب للوقوف درعاً منيعاً للحد من انتشار الفيروس وتطبيق الإجراءات

الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة من أجل حماية المواطنين والمقيمين .

وخلال جولة ” واس ” في مدينة سكاكا وثقت عدستها بعضاً من الجهود التي يبذلها أبطالنا بالميدان وسط وعي مجتمعي بالالتزام بأوقات المنع وعدم الخروج من المنازل إلا في أضيق الظروف بعد الحصول على تصريح التنقل عبر تطبيق ” توكلنا ” ، في الوقت الذي تباشر فيه مركبات الخدمات الحيوية المستثناه من المنع تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في منازلهم .