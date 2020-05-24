احدث الأخبار

أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد
أبرز المواد
 الجهات العاملة ميدانياً بالجوف تقف درعاً منيعاً للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الجوف
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 وزير الخارجية الصيني: بكين و واشنطن تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بعيد الفطر
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 أمير الجوف يعايد العاملين في الميدان ويثمن الجهود المبذولة لحماية المجتمع
منطقة الجوف
 عبر الاتصال المرئي .. سمو أمير الحدود الشمالية يعايد القيادات الأمنية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 صحيفة أمريكية تنشر أسماء 100 ألف ضحية لكورونا بالأسماء والألقاب على 22 صفحة
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يعايد رؤساء المحاكم في المنطقة عبر الإتصال المرئي
أبرز المواد
أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد

أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد

أبرز المواد
الجهات العاملة ميدانياً بالجوف تقف درعاً منيعاً للحد من انتشار فيروس كورونا

الجهات العاملة ميدانياً بالجوف تقف درعاً منيعاً للحد من انتشار فيروس كورونا

منطقة الجوف
القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد

أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد

أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في المملكة تصدح مآذنها بتكبيرات العيد
http://almnatiq.net/?p=867200
المناطق - واس

صدحت مآذن أكثر من 90 ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد أن من الله على عباده بإتمام شهر الصوم وعاشوا مع رمضان أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره رغم غلق المساجد مؤقتا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسبب جائحة كورونا مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد .
وبادر مؤذنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد .

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي

القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
وزير الخارجية الصيني: بكين و واشنطن تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”

وزير الخارجية الصيني: بكين و واشنطن تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*