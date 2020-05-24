الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 29,485 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 245 حالة، مشيرة إلى شفاء 561 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15,056.

وأوضحت أنها أجرت أكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع.