محافظ البدع المكلف يتفقد الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول

تبوك - علي العميري

تفقد محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه صباح أول يوم العيد عدداً من نقاط الضبط الأمني المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة والمراكز التابعة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية قرار منع التجول الكلي من 30 رمضان وحتى 4 شوال حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد

والتقى محافظ البدع بمنسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القائمين على تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة يتقدمهم مدير شرطة محافظة البدع النقيب مازن بن سعيد الحربي ونقل للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمناسبة عيد الفطر المبارك مثنياً على الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وتضحياتهم لخدمة الدين والمليك والوطن وحرصهم بالمحافظة على أمن وسلامة وصحة المجتمع بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم . ​

ودعا النفسيه الجميع إلى الاستمرار بالتقييد بالتعليمات والتوجيهات تجاه منع التجول والبقاء في المنازل وقت ساعات المنع وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .