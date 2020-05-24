أمانة الجوف تطلق مسابقة أفضل صورة و فيديو تعبر عن الاحتفال بالعيد بالمنزل

الجوف - محمد الحسن

أطلقت أمانة منطقة الجوف ممثله بقسم العلاقات العامة و الإعلام مسابقة أفضل صورة أو فيديو تعبر عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك 1441 داخل المنزل وذلك عبر حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر .

حيث تأتي المسابقة تحت وسم #عيدنا_غير_دامنا_بخير بمتابعة سعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وجات شروط المسابقة كما يلي متابعة حساب أمانة منطقة الجوف [email protected]

وإعداد إشارة للحساب أثناء التغريد بالمشاركة في المسابقة والمشاركة في الوسم #عيدنا_غير_دامنا_بخير وتنطلق المسابقة من صباح اول يوم العيد وحتى الساعة 10 مساءا من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك والجوائز بقيمة 10 آلاف ريال .