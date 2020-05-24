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أمانة الجوف تطلق مسابقة أفضل صورة و فيديو تعبر عن الاحتفال بالعيد بالمنزل

أمانة الجوف تطلق مسابقة أفضل صورة و فيديو تعبر عن الاحتفال بالعيد بالمنزل

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أمانة الجوف تطلق مسابقة أفضل صورة و فيديو تعبر عن الاحتفال بالعيد بالمنزل

أمانة الجوف تطلق مسابقة أفضل صورة و فيديو تعبر عن الاحتفال بالعيد بالمنزل
http://almnatiq.net/?p=867237
الجوف - محمد الحسن

أطلقت أمانة منطقة الجوف ممثله بقسم العلاقات العامة و الإعلام مسابقة أفضل صورة أو فيديو تعبر عن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك 1441 داخل المنزل وذلك عبر حسابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر  .
حيث تأتي المسابقة تحت وسم #عيدنا_غير_دامنا_بخير بمتابعة  سعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وجات شروط المسابقة كما يلي متابعة حساب أمانة منطقة الجوف [email protected]
وإعداد إشارة للحساب أثناء التغريد بالمشاركة في المسابقة والمشاركة في الوسم #عيدنا_غير_دامنا_بخير وتنطلق المسابقة من صباح اول يوم العيد وحتى الساعة 10 مساءا من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك والجوائز بقيمة 10 آلاف ريال  .

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