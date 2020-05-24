أمين تبوك يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبوك - علي العميري

رفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية .

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سأل الله من خلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات ، وأن يزيل عن الأمة هذا الغمة والجميع يتمتع بالصحة والعافية ، منوهاً بالجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, لمكافحة جائحة كورونا ، وبذل أعلى الإمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس ، وتذليل العقبات كافة أمام الجميع للعمل بكل جد في هذه الأزمة ، التي تحرص القيادة الرشيدة في ظلها على سلامة الإنسان ، واضعةُ أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جائحة فيروس كرونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين .

سائلاً الله عز وجل في الختام أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على كل مابذلوه وكافة العاملين في الميدان ، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة بموفور الصحة والعافية