إصابة فنانة مصرية “شهيرة” بفيروس كورونا

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أفادت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت الأحد، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت عدد من الصحف المصرية أنه جرى نقل رجاء الجداوي في عربة إسعاف إلى مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا بالإسماعيلية.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها “نحاول” المذاع على الراديو 9090، مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.