رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.
رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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