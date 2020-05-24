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رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=867254
المناطق _ نجران

‫رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.

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