رئيس جامعة نجران يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

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‫رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل السبيعي المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.