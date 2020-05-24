رئيس جامعة أم القرى يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والأسرة المالكة وأفراد الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ معاليه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات ومنسوبي الجامعة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يزيح هذه الغمة عن الأمة، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها وعطاءها في ظل قيادتها الحكيمة.