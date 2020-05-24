رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

المناطق _ فهد المريخي

رفع رئيس غرفة حفرالباطن رفيدان بن دمخ المطيري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهما الله” بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، موفور الصحة والعافية وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة ، وفي ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء الوطن من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم الاهتمام بصحة الإنسان وسلامته ومواصلة الجهود في مكافحة جائحة كورونا.