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مدني جازان : يحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

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جمعية أم الجماجم تنفذ صباح اليوم مبادرة تكريم رجال الأمن ورجال الصحه

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مدني جازان : يحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

مدني جازان : يحذر من التقلبات والمتغيرات الجوية ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية
http://almnatiq.net/?p=867273
المناطق _ جازان

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الأحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدني في الرؤية.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الاسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعياً إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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