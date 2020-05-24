أهالي وادي الدواسر يتمسكون بالموروث ويحافظون على الأصالة في العيد السعيد

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

بالرغم من التزم المواطنون والمقيمون في محافظة وادي الدواسر بقرار منع التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19” حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم، إلا أن الأسر السعودية خاصة احتفلت بالعيد كُل بطريقته الخاصة ، فقد تجهزت النساء كباراً وصغاراً بالحناء ، ولبس الجميع جديد الثياب ، وأدوا صلاة العيد جماعة بالمنازل ، وغمرت السعادة الأطفال وهم يتلقون الهدايا والعيديات من أهاليهم ، كما ازدانت تلك المنازل بأنوار الأفراح وحلوى العيد ورائحة البخور، ومن ثم بدء الجميع معايدة الأقارب هاتفياً .

وعمدت الأسر إلى إقامة سفر الإفطار التي غلب عليها الجانب الشعبي ، كما حرص الشباب على أداء الصلاة وتبادل التهاني مع أفراد الأسرة بلبس ( البشت ) في حين لبس الصغار الخناجر في تأكيد على اهتمام أهالي المحافظة بالتمسك بالموروث ، والأصالة المعهودة .

وبرزت جهود الجهات الأمنية وتجاوب المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالالتزام بقرار منع التجول حيث كثفت الأجهزة الأمنية المعنية من وجودها في الشوارع والميادين الرئيسة، تطبيقاً لمنع التجول وحث الجميع على البقاء في منازلهم خلال فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى.