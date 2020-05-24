توضيح من تطبيق توكلنا حول تصريح التموين داخل الحي

المناطق _الرياض

أوضح تطبيق توكلنا أن تصريح تموين داخل الحي يكون خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية

وأضاف رداً على استفسارات بشأن تصريح التموين داخل الأحياء أنه يشترط التواجد مكان السكن عند الطلب، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح، ومحصور بنطاق لا يتجاوز 3 كلم من السكن بدون حد أسبوعي

يذكر أن تطبيق توكلنا، أوضح في وقت سابق، أنه يتيح الحصول على تصريح تموين داخل الحي يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ تويتر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تطبيق توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة

وأشار إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي السعودي وستظهر عبر تطبيق توكلنا