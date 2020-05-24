متحدث “الصحة”: نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 34% مواطنين و66% غير سعوديين

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قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 43520 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.