أمانة الشرقية تهنئ رجال الأمن وممرضي المحاجر بالورود وبطاقات التهنئة

المناطق _ الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية بتوزيع عدد من الورود مُرفَقة ببطاقات التهنئة لعدد من رجال الأمن في النقاط التفتيشية والميدان الذين يقومون بواجب إنساني وتضحية كبيرة من أجل المحافظة على الأمن والأمان، بالإضافة رجال الأمن من منسوبي الأمانة، وعمال النظافة، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الأمانة التي أطلقتها اليوم لعيد الفطر المبارك، ” تهنئة العيد ” تحت شعار (فرحتكم أمانة)، والتي نفّذتها إدارة الخدمات الاجتماعية.

وفي ذات السياق قامت بلدية وسط الدمام بمعايدة الممرضين – تحديداً العاملين داخل المحاجر الصحية -، مُقدّمةً لهم الهدايا وبطاقات التهنئة التي تعبر عن الشكر والامتنان على تضحيتهم الإنسانية التي يقدمونها للوطن والإنسان بشكل عام.

هذا وتشكر أمانة المنطقة الشرقية جميع من يعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لحماية الوطن والمجتمع كافة، داعيةً الله لهم بدوام الصحة والعافية وأن يكتب لهم جهودهم في موازين أعمالهم.