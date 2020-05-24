أمين محافظة حفر الباطن يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

المناطق _ فهد المريخي

رفع أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال إن هذه المناسبة السعيدة تأتي وبلادنا تعيش نهضة تنموية كبيرة وتقدما في كافة المجالات بفضل الله ثم بفضل جهود ولاة أمرنا -حفظهم الله-، فهم لا يألون جهداً في خدمة الوطن والمواطن.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة تنعم بالأمن والأمان ، في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله-.