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جمعية “جستن” بتبوك تنظم مبادرة تعليميه وثقافيه واجتماعيه عن بعد خلال أيام العيد

جمعية “جستن” بتبوك تنظم مبادرة تعليميه وثقافيه واجتماعيه عن بعد خلال أيام العيد

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جمعية “جستن” بتبوك تنظم مبادرة تعليميه وثقافيه واجتماعيه عن بعد خلال أيام العيد

جمعية “جستن” بتبوك تنظم مبادرة تعليميه وثقافيه واجتماعيه عن بعد خلال أيام العيد
http://almnatiq.net/?p=867325
المناطق _ تبوك

تنظم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بتبوك “جستن” غداً دورة تدريبية عن بعد بعنوان “توظيف المستحدثات التكنولوجيا في العملية التعلمية” عبر منصة شمس التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمر بن أحمد أبو هاشم أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرة الجمعية في تقديم حزمة من الدورات التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تأتي انسجاما مع حملة “يداً بيد” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.
وأشار أبو هاشم أن هذه المبادرة تستمر على مدى أربعة أيام وتشمل دورة بعنوان “استخدام تطبيقات قوقل في العمل والتعليم عن بعد” وتنفذ بعد غدٍ دورة بعنوان ” التصميم التعليمي… المفهوم والتطبيق لتجويد العملية التعليمية” على أن تختتم المبادرة بدورة بعنوان “الفصول المقلوبة.. المفهوم والتطبيق في التعليم” داعياً الجميع للمشاركة والالتحاق بهذا الدورات والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وفْق أساليب علمية صحيحة.

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