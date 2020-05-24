احدث الأخبار

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
أبرز المواد
 الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”
أبرز المواد
 الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء
أبرز المواد
 شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك
أبرز المواد
 رغم الوفيات والمصائب.. كورونا تسبب بـ”ظاهرة إيجابية”
أبرز المواد
 وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. اقتراب من “العتبة الخطيرة”
أبرز المواد
 فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟
أبرز المواد
 عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف
أبرز المواد
 فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر
أبرز المواد
 لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”
أبرز المواد
 نائبة مصرية تهزم كورونا وتكشف “سر شفائها”
أبرز المواد
 لقاح محتمل لكورونا يثبت كفاءته.. الأجسام المضادة ظهرت بالفعل
أبرز المواد
خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

أبرز المواد
الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

أبرز المواد
الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

أبرز المواد
شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك

شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك

أبرز المواد

وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. اقتراب من “العتبة الخطيرة”

وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. اقتراب من “العتبة الخطيرة”
http://almnatiq.net/?p=867329
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة، السبت، 1127 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97048 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المجموع، سجلت في البلاد رسميا 1.621.658 إصابة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى في العالم، حسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرّاً.

وستُنكّس الأعلام حتى الأحد في البلاد تكريماً لضحايا وباء كورونا.

ورغم الأعداد المرتفعة، بدأت الولايات الأميركية الخمسون رفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي، وأبقت على بعض القيود على التجمّعات بهدف الحدّ من تفشي الوباء.

وفي نيويورك الولاية الأميركية الأكثر تضررا من كوفيد-19 تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات السبت إلى 84، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 مارس.

وفي وقت تعاني شركات أميركية كبيرة من الأزمة الناجمة عن تفشي الوباء، أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية “هيرتز”، التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

روابط ذات صلة

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”
الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*