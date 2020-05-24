احدث الأخبار

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
أبرز المواد
 الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”
أبرز المواد
 الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء
أبرز المواد
 شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك
أبرز المواد
 رغم الوفيات والمصائب.. كورونا تسبب بـ”ظاهرة إيجابية”
أبرز المواد
 وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. اقتراب من “العتبة الخطيرة”
أبرز المواد
 فيديو لعمال في قطر يتظاهرون احتجاجا على جوعهم وتأخر رواتبهم.. أين قناة الجزيرة ؟
أبرز المواد
 عدوى كورونا بلمس الأسطح والأشياء.. حقائق مغايرة لما هو معروف
أبرز المواد
 فيديو.. سفينة حربية أمريكية تدمر “طائرة مسيرة” بشعاع الليزر
أبرز المواد
 لـ”سبب عاطفي”.. لاعب يكسر “قواعد كورونا”
أبرز المواد
 نائبة مصرية تهزم كورونا وتكشف “سر شفائها”
أبرز المواد
 لقاح محتمل لكورونا يثبت كفاءته.. الأجسام المضادة ظهرت بالفعل
أبرز المواد
خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

أبرز المواد
الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

أبرز المواد
الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

أبرز المواد
شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك

شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك

أبرز المواد

شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك

شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك
http://almnatiq.net/?p=867331
المناطق - الرياض

عثر على جثث 12 رجلا تم تعذيبهم وقتلهم بالرصاص، داخل شاحنة مهجورة على الحدود بين ولايتي ميتشواكان (غرب) وغيريرو (جنوب) المكسيكيتين، حسب ما قالت السلطات المحلية السبت.

وذكرت النيابة في ميتشواكان في بيان أنه تم العثور على الضحايا في الصباح، على طريق يؤدي إلى بلدية هيتامو، على بُعد نحو 206 كيلومترات من موريليا، عاصمة ميتشواكان.

وقالت السلطات إن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى “تسوية حسابات” بين أفراد الجريمة المنظمة، على خلفية نقل مخدرات، وأضافت أن آثار تعذيب ورصاص ظهرت على الجثث التي انتُزعت الملابس عن عدد منها.

وتم نقل الجثث إلى مصلحة الطب الشرعي، في وقت ينتظر مكتب المدعي العام أن يتم التعرف إليها.

وميتشواكان واحدة من أكثر المناطق المكسيكية تضررا من عنف العصابات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.

في نهاية عام 2006، شنت حكومة الرئيس فيليبي كالديرون عملية عسكرية مثيرة للجدل ضد الجريمة المنظمة في ميتشواكان، امتدت لاحقا لتشمل كل أنحاء البلاد.

ويقول متخصصون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إن هذه العملية هي أحد أول أسباب تصاعد العنف في المكسيك.

ومنذ ذلك الحين، سجلت البلاد نحو 275 ألف عملية اغتيال حسب الأرقام الرسمية، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافية بشأن عدد الحالات المرتبطة بحرب الكارتيلات.

روابط ذات صلة

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”

الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”
الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*