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خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

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خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها

خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
http://almnatiq.net/?p=867334
المناطق - الرياض

في خطوة غير اعتيادية، أعلنت شبكة “نتفلكس” للبث التلفزيوني المدفوع أنها ستبدأ بإلغاء اشتراكات بعض الأعضاء “غير النشطين”.

وقالت “نتفلكس”، إنها سوف تسأل العملاء الذين لم يستخدموا منصتها خلال العام الماضي، عما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ باشتراكاتهم، وفي حال لم يستجب العميل فسقوم بإلغاء الاشتراك بشكل تلقائي.

وتعكس هذه الخطوة من جانب الشركة التي تفرض اشتراكا سنويا، ثقة “نتفلكس” في قدرتها على منافسة منصات أخرى قوية.

وقالت “نتفلكس” في بيانها: ” نطلب من كل شخص لم يشاهد أي شيء لمدة عام منذ انضمامه، أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بعضويته”.

وأوضح مدير ابتكار المنتجات إيدي وو: “سنفعل الشيء نفسه لأي شخص توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين. سيبدأ العملاء غير النشطين في رؤية ذلك عبر إشعارات داخل التطبيق أو رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع”.

وأوضحت “نتفلكس” أن حساباتها غير النشطة تمثل أقل من نصف بالمائة من إجمالي قاعدة أعضائها.

وشهدت الشركة ارتفاعا كبيرا في عدد المشتركين في الربع الماضي، حيث أبقى فيروس كورونا المستجد مئات الملايين حول العالم في منازلهم، ووصل عدد مشتركي “نتفلكس” إلى 183 مليونا مؤخرا.

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