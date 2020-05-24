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حصص الحق والخافي ظهر والسعودي على غيره ندر.. شاهد قصيدة جديدة لـ”الفيصل”

حصص الحق والخافي ظهر والسعودي على غيره ندر.. شاهد قصيدة جديدة لـ”الفيصل”
http://almnatiq.net/?p=867359
المناطق - الرياض

حصص الحق والخافي ظهر والسعودي على غيره ندر، باستهلال هذه الأبيات، نظم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة، جاءت بعنوان “الخافي ظهر” وأداها فهد مطر.

وسرد الأمير الفيصل في القصيدة الجديدة صفات السعودي التي تتحلى بالكرم والمروه والظفر.

وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة:

حصص الحق والخافي ظهر *** والسعودي على غيره ندر

يوم كل تخلى عن هله *** السعودي ثنى دون الخطر

دوله وشعب وقيادة بطل *** في سبيل الوطن تنسى الحذر

ارفع الرأس يا عز الوطن *** منزلك بين شمسك والقمر

عزك الله بالدين الحنيف *** والكرم والمروه والظفر

أشهد أنك على جنسك فريد *** حاضر الطيب وبعيد النظر

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