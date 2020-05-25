احدث الأخبار

عبر الاتصال المرئي.. ولي العهد يقدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 هذه هي مخاطر كورونا على الحوامل
دولي
 سر النحافة.. دراسة ترصد ما يتمتع به 1 بالمئة من سكان العالم
أبرز المواد
 هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة
أبرز المواد
 كورونا.. أعراض “جديدة تماما” في المعدة والكبد والبنكرياس
أبرز المواد
 علماء في أستراليا يختبرون أسرع إنترنت في العالم
أبرز المواد
 حصص الحق والخافي ظهر والسعودي على غيره ندر.. شاهد قصيدة جديدة لـ”الفيصل”
أبرز المواد
 خطوة غير معتادة.. “نتفلكس” تقرر إلغاء اشتراكات بعض أعضائها
أبرز المواد
 الشرطة البريطانية تبحث عن “سارق الأطباء”
أبرز المواد
 الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء
أبرز المواد
 شاحنة مهجورة تكشف عن “جريمة مروعة” بالمكسيك
أبرز المواد
 رغم الوفيات والمصائب.. كورونا تسبب بـ”ظاهرة إيجابية”
أبرز المواد
عبر الاتصال المرئي.. ولي العهد يقدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

عبر الاتصال المرئي.. ولي العهد يقدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

أبرز المواد
هذه هي مخاطر كورونا على الحوامل

هذه هي مخاطر كورونا على الحوامل

دولي
سر النحافة.. دراسة ترصد ما يتمتع به 1 بالمئة من سكان العالم

سر النحافة.. دراسة ترصد ما يتمتع به 1 بالمئة من سكان العالم

أبرز المواد
هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة

هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة

أبرز المواد

عبر الاتصال المرئي.. ولي العهد يقدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر

عبر الاتصال المرئي.. ولي العهد يقدم التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=867370
المناطق - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وأصحاب السمو والمعالي قادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.
وعبر سمو ولي العهد خلال مداخلته في الاتصال المرئي عن تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة.
وقال :” فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو – أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين – ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول ، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة”.
معبرا سموه في ختام مداخلته عن رغبته بنقل تحياته للجميع.
من جهته، نقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – بعيد الفطر المبارك ، مؤكدًا أن القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد وسمو نائب وزير الدفاع.

روابط ذات صلة

سر النحافة.. دراسة ترصد ما يتمتع به 1 بالمئة من سكان العالم

سر النحافة.. دراسة ترصد ما يتمتع به 1 بالمئة من سكان العالم
هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة

هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة
كورونا.. أعراض “جديدة تماما” في المعدة والكبد والبنكرياس

كورونا.. أعراض “جديدة تماما” في المعدة والكبد والبنكرياس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*