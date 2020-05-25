بهذه الطريقة.. الصحة تدعو لاتباع نمط حياة صحية خلال أيام العيد

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http://almnatiq.net/?p=867378
المناطق - الرياض

نشرت الصحة مقطع فيديو توعوي عبر منصتها التوعوية# عش بصحة [email protected] قدّمت من خلاله عديداً من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد، وذلك باتباع نمط غذائي متوازن وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة، مع أهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة.
وأكدت الصحة عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن.
تأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان بالتعاون مع سابك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية.

 

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