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الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=867381
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل محافظات البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.
مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

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